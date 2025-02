Share on Twitter

Share on Facebook

Il corpo senza vita del professore Giuseppe Virardi, 73 anni, dirigente scolastico in pensione, scrittore e storico, è stato rinvenuto questa mattina nella zona industriale di Passovecchio, a Crotone. La sua scomparsa era stata denunciata dai familiari dopo che, nel pomeriggio del 27 febbraio, era uscito dalla sua abitazione a Torretta di Crucoli per recarsi a un evento culturale a Crotone, senza però giungervi mai.

Le indagini hanno rivelato che l’ultimo segnale del suo cellulare era stato registrato nella zona di Passovecchio, precisamente in un vicolo senza uscita, intorno alle ore 19. Da quel momento, nessuna traccia. Questa mattina, una pattuglia della Polizia di Stato ha scoperto il corpo del professore riverso a terra accanto alla sua auto. Rimangono ancora da chiarire le cause del decesso e le circostanze che hanno portato l’uomo a trovarsi in quel luogo isolato.

Figura di grande spessore culturale, Virardi ha lasciato un segno importante nel panorama storico e letterario calabrese. Autore di molte pubblicazioni, tra cui il “Dizionario del dialetto e della cultura cirotana” e la recente ristampa de “L’Alba di Cremissa”, ha sempre lavorato con passione per la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni locali.







ADVERTISEMENT

La sua improvvisa scomparsa ha scosso profondamente la comunità e il mondo della cultura. Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di amici, ex studenti e colleghi.