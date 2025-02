Maestro Bernardo Naty

Quando la qualità incontra la dedizione, nascono risultati straordinari. La pasticceria La Buongustaia ha conquistato il Top Quality 2025, il prestigioso riconoscimento assegnato dalla FIPGC – Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria.

Un premio che celebra non solo l’alta qualità dei prodotti, ma anche il valore del lavoro di squadra. Ogni giorno, il Maestro pasticcere Bernardo Naty e il suo team mettono passione in ciò che fanno, scegliendo le migliori materie prime e perfezionando ogni dettaglio. L’eccellenza è il risultato di costanza, studio e amore per il proprio mestiere.

Questo riconoscimento non è solo per noi, ma anche per voi, che ci scegliete e sostenete ogni giorno. Grazie per essere parte del nostro viaggio!







ADVERTISEMENT

Fondata nel 1993 a Uboldo in provincia di Varese, La Buongustaia è un punto di riferimento nel mondo della pasticceria artigianale. Con un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, offre una vasta gamma di prodotti: pasticceria fresca e secca, torte personalizzate e specialità locali, realizzate con ingredienti di prima scelta.

Originario di Cirò Marina, il Maestro pasticcere Bernardo Naty ha dedicato la sua vita all’arte dolciaria. La sua passione e dedizione lo hanno portato a ottenere importanti riconoscimenti a livello internazionale.

La Buongustaia ha ottenuto numerosi riconoscimenti prestigiosi nel corso degli anni, testimoniando il costante impegno nella ricerca dell’eccellenza e nell’innovazione della pasticceria artigianale.

Nel 2023, la pasticceria è stata certificata “TOP Quality Oro” dalla FIPGC – Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria, un attestato di eccellenza che premia la qualità dei prodotti e la dedizione del team guidato dal Maestro pasticcere Bernardo Naty.

Nel 2022, La Buongustaia ha partecipato al Campionato Italiano della Miglior Colomba Artigianale, distinguendosi sia nella categoria classica che in quella innovativa. Questo concorso, promosso dalla FIPGC, celebra le migliori creazioni della tradizione pasquale italiana, confermando ancora una volta la capacità della pasticceria di unire tradizione e innovazione.

Nel 2021, Bernardo Naty ha conquistato la medaglia di bronzo al concorso “Il Miglior Panettone del Mondo”, sempre organizzato dalla FIPGC. Il suo Panettone Innovativo, una creazione senza glutine al cacao, lamponi semicanditi e riso candito, ha ottenuto il plauso della giuria per l’equilibrio di sapori e la qualità degli ingredienti.

Questi premi rappresentano un’importante conferma della passione e della professionalità che caratterizzano La Buongustaia, un’eccellenza della pasticceria artigianale italiana.

Oltre alla produzione dolciaria, La Buongustaia offre servizi di catering per eventi e cerimonie, con torte e dolci personalizzati. Inoltre, organizza corsi di formazione in pasticceria, per diffondere la cultura del dolce artigianale e formare nuovi talenti.

Grazie alla sua capacità di reinventare la tradizione con nuove idee e tecniche, La Buongustaia continua a crescere, portando la qualità della pasticceria italiana sempre più in alto.