Radici – Ascolto, dialogo e azione per i territori calabresi! A Cirò Marina e Cotronei i due appuntamenti per questa iniziativa nata per dar voce a tutte le realtà locali della regione, confermando il forte radicamento a Forza Italia nelle diverse aree della Calabria.



Si inizia Sabato 1 Marzo ore 11 Cotronei _ Sala Consiliare, aprirà i lavori il Sindaco Antonio Ammirati, a seguire ore 16.00 a Cirò Marina presso Palazzo Porti con l’apertura del Capogruppo del partito Notaro.



Il Coordinatore Regionale di Forza Italia On. Francesco Cannizaro entusiasta del successo che questa campagna di ascolto sta registrando e soprattutto perchè presa a modello anche dal Direttivo Nazionale del Partito, raccogliendo decine di interventi in dibattivi accesi e partecipati su temi chiave per la Calabria e i territori interessati







