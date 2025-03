In occasione dei 50 anni di presenza del Movimento Vivere In a Crotone, sabato 8 marzo alle ore 18,00 presso la sala Sant’Agostino (Parrocchia Santa Rita) si terrà il convegno dal tema “Sul fondamento della novità cristiana edificare la città degli uomini”.

Nel 1974, quando S.E. Mons. Giuseppe Agostino conobbe don Nicola Giordano, fondatore del Movimento Vivere In, manifestò il desiderio che nascesse qui in Diocesi un cenacolo. Da allora, in questi 50 anni di attività silenziosa ma incisiva, Vivere In si è impegnato a leggere e interpretare i processi della nostra storia per alleviare le povertà materiali e culturali del territorio e potenziarne le positività, sempre alla luce della sapienza del Vangelo.







ADVERTISEMENT

Oggi, S.E. Mons Claudio Maniago, Amministratore apostolico della nostra Diocesi e la Prof.ssa Palma Camastra, patrologa, già docente di letteratura latina tardo antica all’Università di Bari, membro del Consiglio generale del Movimento Vivere In, con la sapiente moderazione della giornalista Giusy Regalino, ci aiuteranno a riflettere sulle opportunità di vero rinnovamento di cui noi laici cristiani dobbiamo essere protagonisti.

Invitiamo quanti lo desiderano a prender parte al convegno sabato 8 marzo alle ore 18,00 presso la sala Sant’Agostino (Parrocchia Santa Rita) a Crotone.