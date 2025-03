Con l’approvazione, da parte della Giunta Comunale, del progetto di fattibilità tecnico – economica dei lavori di potenziamento del sistema di raccolta delle acque bianche del quartiere Marinella si pone un altro importante tassello nell’ambito delle attività messe in campo dall’amministrazione Voce in materia di protezione civile.

Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise.

Si tratta infatti di uno dei venticinque interventi previsti, molti dei quali già attuati, che vedono un investimento complessivo di di €.15.160.000,00

Nello specifico l’intervento che riguarderà il quartiere Marinella prevede un investimento di 800.000 euro che va a riguardare un’area che, tra l’altro, durante l’alluvione del novembre 2020 fu duramente colpita.

Fu proprio a seguito di quell’evento calamitoso che l’amministrazione presentò istanza alla Regione Calabria ed alla Protezione Civile Nazionale un elenco degli interventi di Protezione civile da finanziare ricevendo successivamente il finanziamento di cui sopra a cui è seguita la programmazione che si sta attuando.

Con il progetto approvato dalla Giunta, relativo al quartiere Marinella, si intende intervenire sulle criticità che l’area presenta ed in particolare attraverso il ripristino dell’officiosità idraulica dei tre canali di scarico esistenti, la realizzazione di un impianto di sollevamento delle acque bianche modulare in corrispondenza della piazzetta adiacente a via Giovanni Scalise e con il potenziamento della rete di drenaggio.

Il ripristino dell’officiosità idraulica dei tre canali di scarico esistenti appare necessario al fine di migliorare, nel caso di eventi meteorologici intensi, la capacità di smaltimento dei collettori di scarico. Tale attività prevede pertanto la pulizia dei tre fossi in corrispondenza dei tratti terminali, costituiti da due scatolari e di una tubazione circolare DN400 mediante l’asportazione dei sedimenti che attualmente parzializzano le sezioni idrauliche. Nell’ambito di tale intervento si prevede inoltre la realizzazione di tre pozzetti di scarico da prevedersi in corrispondenza delle sezioni terminali dei tre fossi esistenti. Tali pozzetti saranno dotati di una valvola del tipo Clapet che consentirà di scongiurare problemi legati all’ingresso dell’acqua nella rete per via dell’eventuale innalzamento del livello del mare o ad eventuali accumuli di acqua in corrispondenza degli scarichi.







Le attività che saranno attuate come da progetto sono state precedute da un attento studio idrologico e da rilievi topografici.

“Stiamo procedendo con puntualità all’attuazione della programmazione in materia di Protezione Civile. Molti quartieri sono interessati da attività in corso, altre sono già state completate. Ringrazio gli uffici che con grande professionalità stanno attuando un piano destinato a garantire la sicurezza dei nostri cittadini” dichiara l’assessore Parise.