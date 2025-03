La luce infondo alle “ frane”…..

Una bellissima notizia per Papanice, è stato dato mandato al Geologo di consegnare i lavori alla ditta per l’avvio dei due progetti di Dissesto Via Pironte e Via Rossini.

Mi sia consentito esprimere soddisfazione per il grande risultato, un iter iniziato nell’anno 2012 sembra giunto al termine, un grazie sentito all’Avv. Talerico Antonello per aver sposato la causa ed avermi affiancato. Un ringraziamento sentito va anche agli uffici competenti, al Dirigente e tecnici della regione Calabria. La costanza e la costruzione di ponti a portato ad un grande risultato per l’intera comunità Papanicese.