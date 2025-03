Margherita Pittella della Sezione AIA di Crotone, vola negli Stati Uniti dove dirigerà le gare del campionato “Girls Academy Champions Cup” dal 5 al 11 Marzo.

La soddisfazione è tanta, da parte del Presidente Francesco Livadoti e del Consiglio direttivo, “un grande risultato ed una straordinaria opportunità per Margherita e per la comunità degli arbitri Crotonesi”, la giovane e brava collega rappresenterà non solo la nostra città, ma la Calabria intera.

In questo momento è in viaggio verso la Florida, insieme alle altre colleghe donne arbitro che parteciperanno alla nuova tappa dell’Erasmus Arbitrale, ovvero Veronica Adenti (Sezione di Pavia), Giulia Sappracone (Termoli), Margherita Pittella (Crotone), Viola Bresciani (Bergamo), Silvia Lucchesi (Castelfranco Veneto) e Arianna Forte (Albano Laziale).







Negli Stati Uniti prenderanno parte alla Girls Academy, in programma fino al prossimo 11 marzo e dirigeranno in terne miste insieme a colleghi di altre nazioni. Ad accompagnarle è presente il Responsabile della Commissione per l’Erasmus Arbitrale e i rapporti internazionali Christian Bellè.

L’ Erasmus Arbitrale rappresenta una delle tanti opportunità che il mondo dell’associazione italiana arbitri può offrire, soprattutto in un territorio come la Provincia di Crotone, sotto l’aspetto sportivo, sociale, della legalità, dell’aggregazione, ecc. ecc. ecco il motivo per il quale l’intero gruppo dirigente è costantemente a lavoro per organizzare nuovi corsi come quello che è attualmente in svolgimento, promuovendo la cultura dello sport e delle regole prima di tutto.