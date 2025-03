Share on Twitter

Anteas Calabria partecipa al Giubileo del Mondo del Volontariato con la Presidenza e i dirigenti volontari dell’APS che concludono l’impegno del progetto “A SPASSO”.



Le due giornate dell’8 e 9 marzo sono dedicate al mondo del volontariato, per ricordare il ruolo svolto dalle organizzazioni no-profit, dalle ONG, dagli assistenti sociali e da chiunque si impegni come volontario nelle associazioni che si adoperano a favore della comunità.



Le celebrazioni iniziano sabato 8 marzo con un pellegrinaggio alla Porta Santa, con la possibilità di ricevere il Sacramento della Riconciliazione nelle chiese giubilari, accompagnato da attività culturali, artistiche e spirituali in alcune piazze della città.