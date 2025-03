Sabato 22 febbraio 2025 presso la sala conferenze Don Alessandro Vitetti, il Rotary club Cirò, in collaborazione con la Camera Previdenzialisti Giuslavoristi Tribunale di Crotone, Unitalsi sez. Cirò Marina e Associazione La Speranza Onlus hanno organizzato un importante evento: LA DIMENSIONE NASCOSTA DELLA DISABILITA’ “La domanda di cura e di assistenza delle persone disabili e delle famiglie”.

A fare gli onori di casa il presidente del Rotary Giovanni Ciccopiedi, dopo aver salutato tutte le autorità rotariane, civili e religiose e gli ospiti presenti, ha sottolineato il ruolo chiave del rotary che è quello di riunire associazioni e fondazioni che si occupano di questo settore sociale; il rotary si impegna a costruire una rete affidabile e prestigiosa, capace di incidere positivamente sui problemi della disabilità, continuando nel contempo le sue attività di servizio.

L’evento è stato moderato dal presidente della Camera previdenzialisti e giuslavoristi, l’avvocato Pina Scigliano che ha condotto e relazionato egregiamente sugli argomenti trattati; hanno relazionato poi, l’avvocato Angela Basile (segretaria camera previdenzialisti giuslavoristi Crotone); la psicologa-educatrice del centro diurno “La Speranza” Caterina Aloisio l’avvocato Cataldo Benevento; il dr CTU Rocco De Rito; la dottoressa Carmelina Capalbo presidente dell’Associazione UGDH “Il Sorriso di Aurora”.







Commovente le letture della poesia ad opera di Giorgia Sorrentino; l’articolo del giornale ad opera della socia del rotary club Cirò Rosa Caruso e il testo della canzone di Cristicchi “quando sarai piccola” ad opera di Salvatore Papaianni.

A concludere l’evento, l’assistente del Governatore Distretto 2102 Enrico Iemboli il quale si è complimentato con il club e tutte le associazioni per la riuscita dell’evento ed ha evidenziato l’importanza delle azioni messe in campo dal club, l’azione solidale rivolta a persone meno fortunate di noi. Azioni in linea con quello che è lo scopo originario del Rotary, cioè “Perseguire l’ideale del servire come forza di motivazione della nostra vita”.