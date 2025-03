Share on Twitter

Stati Generali della Nuova Formazione Politica di Orientamento Cattolico: il 15 marzo a Roma il Laboratorio Politico per l’Italia

Roma, 15 marzo 2025 – Il prestigioso Hotel Massimo d’Azeglio di Roma ospiterà gli Stati Generali della Nuova Formazione Politica di Orientamento Cattolico, un evento di rilievo nazionale promosso dal Forum Dottrina Sociale Cattolica. Il convegno, patrocinato dal Laboratorio Politico per l’Italia, rappresenta un’importante occasione di confronto per tutti coloro che vogliono contribuire alla costruzione di un movimento politico ispirato ai valori del cattolicesimo.

L’incontro si aprirà alle ore 10:30 con l’introduzione del giornalista Dott. Aldo Grandi, seguita da interventi programmati e gruppi di lavoro per approfondire i temi chiave dell’iniziativa.

Programma della giornata

Ore 10:30 – Inizio lavori e introduzione

– Inizio lavori e introduzione Ore 12:00 – Break caffè

– Break caffè Ore 12:15 – Ripresa dei lavori

– Ripresa dei lavori Ore 13:30 – Chiusura sessione mattutina

– Chiusura sessione mattutina Ore 14:30 – Lavori della Direzione Nazionale e delle cariche nazionali

– Lavori della Direzione Nazionale e delle cariche nazionali Ore 17:30 – Fine lavori

– Fine lavori Ore 20:00 – Cena su prenotazione

L’evento si pone come obiettivo la creazione di un nuovo spazio di discussione politica basato sulla Dottrina Sociale della Chiesa, con l’intento di promuovere il bene comune, la giustizia sociale e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica.

La sede nazionale del Forum Dottrina Sociale Cattolica, situata a Roma in via del Viminale 38, coordinerà le attività dell’incontro, che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, studiosi e attivisti.







Modalità di partecipazione

Per prendere parte all’evento è necessaria la conferma di adesione tramite WhatsApp o contatto telefonico al numero +39 351 6474845.

Con questo appuntamento, il Laboratorio Politico per l’Italia si propone di rafforzare il dialogo tra fede e politica, coinvolgendo cittadini e associazioni in un percorso di rinnovamento e impegno per il futuro del Paese.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale: www.forumdsc.it.