Premio di poesia “FRANCO LORIA”

XXII edizione – 2025

È indetta la XXII edizione del Premio di Poesia in ricordo di Franco Loria, concittadino esemplare e stimato funzionario della BNL, che da 22 anni viene ricordato per la carica di umanità che ha contraddistinto la sua vita attraverso versi poetici che cantano “l’Amore come dono di sé”, il “farsi prossimo all’altro”, come valori da trasmettere alle nuove generazioni e su cui riflettere costantemente nella società odierna. Ognuno di noi, nella propria vita, è custode dell’Amore immenso: ed a tutti è data la possibilità di spendersi con Amore al servizio dell’altro, riscoprendo nel Donarsi il senso della propria esistenza. Amore, Vita, Dono: questa triade è da sempre la Musa ispiratrice dell’agone poetico, in un rinnovato e infinito abbraccio tra Cielo e Terra, che non conosce limiti ma solo immensità.

Anche quest’anno il concorso si articola in due sezioni: la sezione “A” dedicata ai giovani frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado della regione Calabria, che potranno partecipare con componimenti aventi come tema “l’Amore come dono di sé”; e la sezione “B” dedicata ai poeti adulti di tutta Italia, che potranno partecipare con poesie inedite a tema libero.

Il concorso vanta da sempre l’affettuosa partecipazione del M° Orafo Michele Affidato, conosciuto, apprezzato ed affermato a livello nazionale ed internazionale per la sua arte, e creatore delle targhe in argento destinate ai primi classificati. Inoltre nelle ultime edizioni il premio si è arricchito del sodalizio con il Lions Club “ Hera Lacinia “, che assegnerà ulteriori premi per ogni scuola del comune sede del club partecipante, come risultato di una votazione espressa all’interno del club coinvolto egode anche del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Crotone – Assessorato alla Pubblica Istruzione ( Professore Nicola Corigliano )

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 10 Maggio, nel contesto del Calendario delle Feste Mariane e nella splendida sede della Sala Margherita che, parallelamente alla manifestazione, ospiterà una mostra di quadri provenienti da varie collezioni, dedicati proprio alla nostra amata madonna di Capocolonna.

È dunque aperto l’invio dei componimenti da parte dei poeti giovani e adulti, testimoni ormai da 22 anni di come la bellezza e la profondità della poesia trovino ancora spazio in una società che oramai comunica sui social media attraverso l’utilizzo di meme ed espressioni sempre più sincopate, che rischiano di impoverire ulteriormente la nostra cultura.







Le poesie devono essere inviate entro e non oltre il 05 Aprile 2025 al seguente indirizzo email: premiodipoesiafl@gmail.com

A tal proposito il nostro invito è parallelamente rivolto ai docenti delle scuole coinvolte, che hanno il prezioso compito di accendere e mantenere viva la fiamma poetica nel cuore dei giovani studenti, con il loro esempio e il loro insegnamento.

È oramai esperienza consolidata infatti che esistano in Calabria realtà scolastiche in cui, la presenza di insegnanti particolarmente zelanti e carismatici nell’introdurre i ragazzi alla comprensione e poi anche alla produzione della lirica, spesso nel contesto di laboratori “ad hoc”, rappresenti il seme più fecondo per la nascita di giovani e promettenti poeti.

Rivolgiamo a tutti i lettori dunque il nostro caloroso invito ad essere parte attiva, anche quest’anno, della nostra manifestazione, nell’attesa di celebrare insieme le poesie più belle.