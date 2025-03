Saranno istituiti due nuovi mercati rionali, uno nel quartiere Farina e l’altro a Papanice.

Lo comunica l’assessore alle Attività Produttive Maria Bruni

“L’avvio dei mercati rionali segna un passo per supportare le attività legate alla piccola economia e valorizzare luoghi vocati alla socialità.

“Infatti” – afferma la proponente di questa iniziativa, l’assessore alle Attività Produttive Maria Bruni – “i mercati rappresentano punti di aggregazione e socializzazione, animati da un settore dinamico di operatori economici che rispondono alla domanda dei cittadini, creando legami profondi con le persone che li frequentano”.







“I mercati continueranno ad esistere” aggiunge la Bruni “e ancora oggi, in cui vi è una concorrenza di realtà più competitive e acquisti on line, sono necessari in quanto soltanto loro riescono a creare il senso di comunità con volti e voci che si intrecciano, fidelizzazione tra ambulanti e acquirenti con uno straordinario metodo di selezione”.

“Tale iniziativa è stata portata avanti attraverso la consultazione dei referenti locali e regionali del settore ambulanti con cui è stato definita la localizzazione e le giornate di svolgimento; complessivamente saranno un massimo di tre mercatini rionali, di cui due nella città di Crotone a Farina in Via Montenegro ed un altro nella frazione di Papanice in Viale Calabria. A Farina si svolgerà ogni primo e terzo lunedì di ogni mese ( anche se, in via sperimentale, si inizierà solo con il primo lunedì del mese) e a Papanice ogni secondo mercoledì del mese. Saranno destinati alla vendita di prodotti non alimentari e, nei limiti del 10% dei posteggi, di prodotti tipici alimentari” conclude l’assessore Bruni.