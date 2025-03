Share on Twitter

Share on Facebook

Il Lions Club Cirò Krimisa celebra la Giornata Internazionale della Donna con il Service “Le Radici dell’Amore” a Cirò Marina, l’8 marzo 2025

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Lions Club Cirò Krimisa, con il patrocinio del Comune di Cirò Marina, e in collaborazione con il Lions Club Squillace Cassiodoro, ha organizzato il service interclub “Le Radici dell’Amore: Donna, Maternità e Famiglia”. Un evento di grande valore culturale che unisce arte, musica e poesia, per celebrare la donna e il suo ruolo nella società.

L’iniziativa, inserita nel programma ufficiale promosso dal Comune di Cirò Marina per il mese di marzo, si svolgerà l’8 marzo 2025 alle ore 10:30 presso Palazzo Porti a Cirò Marina.

Un viaggio tra emozioni, arte e poesia

L’evento, realizzato grazie all’impegno della socia Lions Filomena Zungri, responsabile del service, prevede una serie di momenti dedicati alla cultura e alla riflessione.

Per l’Arte: la mostra “Tratti di Vita: La Donna nell’Arte di Berenice”, dedicata all’artista Berenice , racconterà la figura femminile attraverso il suo tratto distintivo.

la mostra “Tratti di Vita: La Donna nell’Arte di Berenice”, dedicata all’artista , racconterà la figura femminile attraverso il suo tratto distintivo. Per la Musica: La cantautrice Raffaella Filosa proporrà la performance “Cantu e Cuntu: dalla lirica greca di Saffo al cantautorato contemporaneo di Rosa Balistreri e oltre”, un percorso musicale che attraversa i secoli dando voce alle donne.

La cantautrice proporrà la performance “Cantu e Cuntu: dalla lirica greca di Saffo al cantautorato contemporaneo di Rosa Balistreri e oltre”, un percorso musicale che attraversa i secoli dando voce alle donne. Per la Poesia e i Giovani: Gli studenti dell’Istituto Gangale di Cirò Marina e i Cuccioli del Lions Club Cirò Krimisa interpreteranno poesie di grandi autori e autrici, tra cui Alda Merini, rendendo omaggio alla forza e alla sensibilità femminile.

Approfondimenti sulla figura della donna nella storia e nel sociale

L’evento ospiterà interventi di esperti che offriranno spunti di riflessione sulla figura della donna nel tempo:

Maria Grazia Aisa , archeologa, affronterà il tema “La Donna nell’Antica Grecia: tra mito, storia e realtà”.

, archeologa, affronterà il tema “La Donna nell’Antica Grecia: tra mito, storia e realtà”. Pamela Galante, assistente sociale, parlerà del ruolo della donna come “Faro della Famiglia” e del suo impatto nella società.

Sicurezza infantile: il corso “Bimbi Sicuri”

Il pomeriggio sarà dedicato alla sicurezza con il corso “Bimbi Sicuri”, che si terrà nella stessa giornata, alle ore 16:00, presso Palazzo Porti.

Il Lions Club Cirò Krimisa ha patrocinato il corso dimostrativo di manovre salvavita “Bimbi Sicuri”, dedicato alla protezione e alla sicurezza infantile. L’evento, promosso in collaborazione con il Medical Training Center SIMEUP Crotone, il Comune di Cirò Marina, il Soroptimist Club Crotone e la Farmacia del Tirone, offrirà formazione pratica su tecniche di primo soccorso rivolte alle famiglie.







ADVERTISEMENT

Dichiarazione della Presidente del Lions Club Cirò Krimisa

La Presidente del Lions Club Cirò Krimisa, Serafina Sammarco, ha dichiarato:

“Questo evento è un omaggio a tutte le donne, alla loro forza, sensibilità e capacità di essere pilastri della società. Attraverso l’arte, la musica e la poesia, vogliamo dare voce alle emozioni e sottolineare il valore della donna in ogni ambito della vita. Un ringraziamento speciale va a tutti i relatori, ai giovani dell’Istituto Gangale e ai Cuccioli del nostro club, che con il loro entusiasmo rendono ancora più speciale questa giornata.”

Un ringraziamento speciale del Lions Club Cirò Krimisa è indirizzato al Comune di Cirò Marina per aver promosso un programma ricco di eventi dedicati alla donna e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa giornata.

📅 Programma della giornata

📍 Ore 10:30 – Palazzo Porti → Service “Le Radici dell’Amore” (Arte, Musica, Poesia e Riflessioni)

📍 Ore 16:00 – Palazzo Porti → Corso “Bimbi Sicuri” (Manovre Salvavita)

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza per partecipare a questa giornata di condivisione e crescita collettiva.

📍 Lions Club Cirò Krimisa – Palazzo Porti – Cirò Marina – 8 Marzo 2025 – ore 10:30