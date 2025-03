Si è concluso con successo il primo appuntamento di PoeSIT IN, il presidio urbano poetico promosso da Kroton Sport & Social e MutaMenti, che segna l’evoluzione della storica rassegna PoeCity in una nuova formula più diffusa e dinamica.

L’iniziativa, nata nel 2016 grazie all’impegno dell’associazione MutaMenti, si trasforma in un “sit in” poetico itinerante, con eventi che si svolgeranno nel corso dell’anno in luoghi simbolici della città di Crotone. L’obiettivo è portare la poesia tra la gente, utilizzandola come strumento di bellezza, consapevolezza e riscatto sociale. La poesia diventa così una voce che invita a non accettare passivamente la realtà, ma a viverla con uno sguardo nuovo, più intenso e partecipato.

Il primo incontro si è tenuto presso lo showroom di Gerardo Sacco, brand di fama internazionale e simbolo identitario del territorio. Tra i suoi preziosi gioielli ha preso vita il reading “Movimento Poetico”, a cura di Kroma – Accademia di teatro, cinema e musica, con la declamazione di poesie dedicate allo sport come metafora della vita, accompagnate da suggestive esecuzioni musicali.

La serata si è conclusa con la premiazione del contest dedicato alle scuole. A vincere sono stati Giuseppe Diano della scuola secondaria Ic Cicco Simonetta di Caccuri, plesso Belvedere Spinello, terzo classificato, Gabriel Cusato, I A Ite Polo Barlacchi, secondo classificato, Sara Scerbo, 4 B TG IIs Pertini Santoni, prima classificata. Menzione speciale per la massiva partecipazione all’Ic Falcone Borsellino di Bari, plesso primaria Cirillo, classe 4 H.







Nel corso della serataè stato, inoltre, conferito il premio “Kroton Sport & Social” a Giovanni Ferrarelli, direttore di Confcommercio Calabria Centrale, per il suo impegno nella promozione di eventi che coniugano sport e sociale nella città di Crotone.Ha partecipato all’iniziativa l’assessore comunale alla Cultura, Nicola Corigliano.

Questo primo appuntamento ha confermato la forza del progetto e il valore della poesia come strumento di aggregazione e riflessione collettiva. PoeSIT IN è solo all’inizio: nuovi eventi animeranno la città nel corso dell’anno, portando la parola poetica in luoghi sempre diversi, per continuare a seminare bellezza e partecipazione.