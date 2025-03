Share on Twitter

Podi in Fise Dressage Calabria per il Team Yeguada De Leo in gara a Bisignano

Si è conclusa la gara di Dressage del 6 Marzo in Fise presso la Scuderia del Sole a Bisignano dove ha visto 60 iscritti in diverse categorie, il Team Dressage De Leo guidati dall’istruttore Vincenzo De Leo hanno spiccato con la loro performance portando ottimi piazzamenti a casa:







1’ De Leo Vincenzo su Tokio di Crimissa 4 anni

3’ De Leo Vincenzo su Douglas di Cappella

1’ Bevilacqua Anna Teresa su Aira

3’ Bevilacqua AnnaTeresa su Oxana

3’ Minaudo Debora su Nadir de Gavoi

1’ Ippolito Diana su Fiamma

3’ Bevilacqua Anna Teresa su Aira in 33 partenti

Un esperienza veramente formativa ci dice l’istruttore ringraziamo la federazione,i nostri allievi,il centro ospitante ma soprattutto i nostri cavalli che ci hanno portato a podio e ci permettono di vivere queste meravigliose emozioni