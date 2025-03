22ª giornata: Palermo-Crotone 5-2

PALERMO: Cutrona; Nicolosi, Avena, Vaiana, Mattaliano, Russo (40’st La Mantia), Squillacioti (40’st Messina), D’Acquisto, Di Mitri (25’st Visconti), Salvador (29’st Essa), Brutto. All. Del Grosso







CROTONE: Greco; Tessitore, Pagano, Tosto (25’st De Gennaro), Galardo, Maffei, Buonaccorsi, Sgro (25’st Bianchi), Vrenna (20’st Simignani; 32’st Caccioppoli), Wukanya, Baena (25’st Terrasi). All. Lomonaco

Arbitro: Scarpati di Formia

Reti: 3’pt Vrenna (C), 15’pt Salvador (P), 31’pt Di Mitri (P), 41’pt Baena (C) su rigore, 21’st Squillacioti (P), 24’st Russo (P), 31’st Essa (P)

Ammoniti: Wukanya (C), Nicolosi (P)

Espulso: 23’st Pagano (C)