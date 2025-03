Il Questore della Provincia Dr. Renato Panvino ha intensificato i servizi di controllo del territorio in un più ampio dispositivo predisposto per contrastare il traffico e spaccio degli stupefacenti tra i giovani frequentatori della movida.

Gli agenti, nel corso del normale servizio di controllo del territorio, effettuavano un passaggio appiedato nel centro storico cittadino. Tipologia di servizio definito automontato e poliziotti di quartiere. Nel transitare in una delle piazze più frequentate dai residenti, hanno notato il giovane che, alla vista degli operatori, ha accelerato il passo con l’intento di eludere il controllo di polizia. Nella circostanza gli operatori, insospettiti, lo hanno prontamente raggiunto e bloccato, procedendo ad effettuare una perquisizione personale, che ha consentito di rinvenire tre involucri contenenti 20,43 grammi di marijuana.

Pertanto, il personale dell’Ufficio Volanti della Questura, ha denunciato un giovane crotonese di 23 anni, noto per i suoi pregiudizi specifici, perché trovato in possesso di 20,43 grammi di marijuana, contenuti in 3 involucri a loro volta suddivisi in piccole dosi.

Alla luce di ciò, il soggetto veniva deferito in stato di libertà ai sensi dell’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90 e la sostanza rinvenuta è stata sequestrata.

Inoltre, nella mattinata del 05/03/2025, nell’ambito di un controllo del centro storico, luogo di incontro tra i più giovani, è stata rinvenuta, nel corso di un’ispezione effettuata all’interno di un palazzo abbandonato, una busta in cellophane trasparente contenente sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di gr. 216 e 3 ovuli di colore marrone, anch’essi contenenti sostanza stupefacente del medesimo tipo, per un peso di gr. 28,07. Tutta la sostanza rinvenuta era ben occultata all’interno dello stabile, pronta per essere venduta ai giovani assuntori.

Il tutto veniva sottoposto a sequestro penale, e sono in corso indagini volte ad identificare i possibili detentori della sostanza rinvenuta.

Particolare interesse la Polizia di Stato volge agli autoveicoli e agli occupanti che fanno ingresso nella Città di Crotone, effettuando posti di controllo rapidi al fine di contrastare le attività di spaccio di sostanze stupefacenti; precipuamente detta attività viene svolta nel corso delle 24 ore giornaliere senza limitazioni di tempo.

Attenzione particolare è altresì rivolta al controllo di soggetti pericolosi sottoposti al regime della limitazione della libertà (agli arresti domiciliari).







ADVERTISEMENT

Nel corso dei servizi di perlustrazione nella medesima giornata è stato deferito al giudice di sorveglianza C.E. perché sorpreso alla guida di un veicolo mentre scontava gli arresti domiciliari. Lo stesso è stato deferito per evasione e riaccompagnato al proprio domicilio.

Nel mese di febbraio sono stati esperiti numero 228 controlli a soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.