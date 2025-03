Share on Twitter

Share on Facebook

Il Carnevale di Cirò Marina 2025 si avvia alla sua spettacolare conclusione con l’ultima sfilata, in programma domani, con partenza alle 14:30 da via Togliatti. Dopo giorni di festa, colori e allegria, il gran finale promette di regalare emozioni indimenticabili a tutti i partecipanti.

Dietro ogni carro allegorico che sfilerà per le strade della città c’è il lavoro instancabile di artisti, volontari e appassionati, che con dedizione hanno dato forma alla magia del Carnevale. Pennelli, colla, colori e segreti ben custoditi hanno trasformato idee e sogni in maestose opere d’arte su ruote.

Grazie all’impegno di Il Faro – Officina delle Idee, che ha documentato i preparativi e ha reso omaggio a chi rende possibile questo evento senza chiedere nulla in cambio, possiamo apprezzare ancora di più il valore di questa tradizione.







ADVERTISEMENT

Domani domenica 9 marzo è anche l’ultimo giorno utile per partecipare al Concorso fotografico “La foto del Carnevale”: per concorrere, basta scattare una foto e condividerla sui social usando l’hashtag #ILFARO_FOTODICARNEVALE2025. Le tre immagini più belle verranno premiate, immortalando per sempre la bellezza di questa festa.

📸 Vuoi partecipare ma hai un profilo privato? Nessun problema!



Mandaci la tua foto su WhatsApp e la condivideremo noi!



3669407484

3345437510

Non resta che prepararsi per il gran finale: domani pomeriggio, Cirò Marina si vestirà ancora una volta di festa, pronta a salutare il Carnevale 2025 nel modo più spettacolare possibile! 🎭✨