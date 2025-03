In due distinte attività di polizia marittima svolte nell’arco notturno dai militari della Guardia Costiera di Crotone, sono stati sequestrati circa 170 (centosettanta) chilogrammi di novellame di sarda (Sardina pilchardus), a conclusione di attività finalizzate al contrasto della pesca illegale, effettuata mediante l’utilizzo di piccoli natanti impiegati sotto costa.

Tali attività, oltre che per la tipologia del prodotto catturato, sono vietate dalle normative vigenti in quanto effettuate, tra l’altro, nell’arco notturno e con l’ausilio di fonti luminose.

Durante tali controlli è stata fermata sulla spiaggia una persona che aveva provveduto già a caricare a bordo di un’autovettura nr. 3 (tre) grossi contenitori in plastica contenenti specie ittica vietata, quantificati in oltre 80 chilogrammi. A carico del trasgressore è stata irrogata una sanzione amministrativa di 4000 (quattromila) euro oltre al sequestro di tutto il prodotto ittico illecitamente detenuto.







Un altro grosso contenitore contenente quasi 90 (novanta) chilogrammi di novellame di sardina è stato altresì posto sotto sequestro dai militari a carico di ignoti.

Parte del prodotto ittico sequestrato, a seguito dell’ispezione effettuata dal servizio veterinario dell’ASP di Crotone, è stato devoluto in beneficenza ad istituti caritatevoli di Crotone mentre un’altra parte è stato distrutto in quanto non ritenuto idoneo per il consumo umano.