Crotone: Sassi; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli (37’st Rispoli); Gallo (29’st Stronati), Vinicius; Silva (29’st Ricci), Gomez (37’st Vilardi), Vitale (21’st Oviszach); Murano. A disp.: D’Alterio, Martino, Armini, Cocetta, Piras, Cantisani, Schirò. All. Longo

Giugliano: Russo; Valdesi, Caldore, Solcia, La Vardera (34’st Minelli); Celeghin, De Rosa, Peluso (1’st Giorgione); Del Sole (19’st Oyewale), Padula (1’st Nepi), Njambe (42’pt Anacoura). A disp. : Vallarelli, Baldè, Masala , Galletta, Nuredini, D’Agostino. All. Bertotto

Arbitro: Gavini di Aprilia

Reti: 1’pt e 17’pt Gomez (C), 28’pt Padula (G), 17’st Nepi (G), 43’st Cargnelutti (C)

Ammoniti: Gomez (C), Di Pasquale (C), Guerini (C), De Rosa (G), Anacoura (G)

Espulso: 39’pt Russo (G)

Spettatori: 3.915



