Un’altra zona della città si prepara a proseguire il percorso virtuoso messo in campo dal Comune e da Akrea.

Si tratta, in particolare, dei residenti in via Fiume Esaro, via Cerenzia, via Roccabernarda, via Cosenza, via dei Granai, via delle Antiche Masserie, via Cirò e SS 106 dal km 244 al km 246 che saranno interessati alla raccolta differenziata.

Akrea provvederà in questi giorni alla distribuzione delle attrezzature in comodato d’uso, del kit di mastelli e/o dei carrellati oltre ai materiali informativi e, una tantum, dei sacchi a perdere.







Nelle vie sopra indicate viene effettuata una conversione dell’originario servizio di raccolta stradale nel nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Nei prossimi giorni, dopo la distribuzione, sarà emessa ordinanza sindacale per l’avvio della raccolta differenziata nelle strade indicate