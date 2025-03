Giorno 8 marzo 2025, presso i locali del palazzo vescovile, è stato sottoscritto, alla presenza del sindaco della città Vincenzo Voce e del maresciallo dei Carabinieri Vincenzo Gaglio, il protocollo d’intesa tra la Caritas Arcidiocesi di Crotone, rappresentato dal direttore don Stefano Cava e l’associazione Soroptimist Club Crotone, con la presidente Maria Lucia Cosentino.



“Se dai un pesce lo sfamerai per quell’attimo, insegnagli invece a pescare, così riuscirà nella vita”, con queste parole don Stefano ha iniziato il suo intervento con il quale ha ribadito la contrarietà all’assistenzialismo e contestualmente rilanciato la creazione di corridoi e percorsi, di una vera promozione umana per le problematicità della vita.



Maria Lucia Cosentino ha evidenziato i punti salienti del protocollo e soffermandosi particolarmente sul punto “La banca del Tempo”. Ha sottolineato come le socie Soroptimist siano tutte valide professioniste: docenti, avvocatesse, medici ed imprenditrici, tutte figure disponibili a dedicare per le proprie competenze il loro tempo in aiuto a qualsiasi disagio o bisogno da affrontare.



Ha ricordato inoltre, che circa sei anni fa è stata realizzata, presso la Caserma di Crotone, in attuazione del protocollo nazionale con l’Arma dei Carabinieri, “Una stanza tutta per sé”, pensata per rendere più agevole l’ambiente in cui recepire le dichiarazioni delle donne che hanno trovato la forza di denunciare. Ha garantito inoltre, l’impegno da parte del garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, il sociologo Antonio Marziale, qualora ce ne fosse bisogno, un tempestivo intervento di collaborazione anche sui minori.



La distribuzione di un mazzo di mimose da parte della presidente a tutte le donne presenti, ha rafforzato il ruolo delle donne, un esempio di “concretezza” come più volte ha ripetuto la presidente.







ADVERTISEMENT