Giornata Mondiale del Rene: porte aperte in Nefrologia all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone

CROTONE – La prevenzione è la chiave per la salute renale. In occasione della Giornata Mondiale del Rene, in programma giovedì 13 marzo 2025, l’Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di Crotone apre le sue porte alla cittadinanza con un open-day dedicato alla prevenzione delle malattie renali.

L’iniziativa, promossa in Italia dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN) e dalla Fondazione Italiana del Rene (FIR), ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute dei reni, offrendo controlli gratuiti e informazioni utili per prevenire l’insufficienza renale cronica, una patologia spesso silenziosa e sottovalutata.

Un problema globale spesso ignorato

Le malattie renali colpiscono milioni di persone nel mondo e, nella maggior parte dei casi, non vengono diagnosticate fino agli stadi avanzati, quando le opzioni di trattamento sono limitate. Si stima che circa il 10% della popolazione soffra di insufficienza renale senza esserne consapevole.







Le patologie renali sono spesso associate a ipertensione, diabete e problemi cardiaci, e se non trattate per tempo possono portare a conseguenze gravi, fino alla perdita totale della funzione renale, con necessità di emodialisi e trapianto. La Giornata Mondiale del Rene nasce proprio per contrastare questa situazione, promuovendo l’informazione e l’accesso a screening preventivi gratuiti.

Open-day con screening gratuiti e consulenze nefrologiche

Per aderire a questa iniziativa internazionale, l’UOC di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale crotonese organizza un open-day dell’ambulatorio, situato al settimo piano, dalle ore 9:00 alle 13:00.

Durante la mattinata, i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente a:

✔ Visita nefrologica

✔ Misurazione della pressione arteriosa

✔ Esame delle urine

Sarà inoltre distribuito materiale informativo per aumentare la consapevolezza sui fattori di rischio e sulle buone pratiche per mantenere i reni in salute.

Prevenzione e consapevolezza per la salute renale

La partecipazione all’open-day rappresenta un’opportunità preziosa per individuare eventuali segnali precoci di problemi renali e adottare strategie di prevenzione. Uno stile di vita sano, il controllo della pressione arteriosa, la gestione del diabete e una corretta idratazione sono strumenti fondamentali per preservare la salute dei reni.

Grazie all’impegno della SIN e della FIR, e alla disponibilità dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, la Giornata Mondiale del Rene diventa un momento di informazione e prevenzione, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza delle malattie renali e garantire un migliore accesso alle cure per tutti.