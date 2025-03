La Polizia di Stato incontra gli studenti del Pertini-Santoni

La mattina di giovedì 6 marzo, circa 100 studenti del primo anno dell’I.I.S. Pertini-Santoni di Crotone hanno potuto confrontarsi con i poliziotti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale di Crotone e dell’Ufficio Minori della Divisione Anticrimine della Questura di Crotone.

L’incontro, nella costante azione di formazione alla legalità e prevenzione condotta dalla Polizia di Stato, ha avuto fulcro il rapporto tra mondo virtuale e mondo reale. I giovani studenti crotonesi hanno potuto confrontarsi con specialisti che conoscono il loro mondo ai quali hanno potuto chiedere consigli e delucidazioni.







Si è parlato di bullismo e cyberbullismo, dei rischi del web e delle conseguenze penali e civili che ne possono scaturire. Si è inoltre parlato di intelligenza artificiale e violenza di genere.

I poliziotti hanno fornito indicazioni e strumenti per navigare in sicurezza e hanno indicato come utilizzare consapevolmente smartphone, tablet e consolle.

È importante, per adolescenti e adulti, essere consapevoli che quando si è davanti uno schermo, abbassiamo la nostra capacità di difesa, diventando più vulnerabili. É consigliabile sempre fermarsi un attimo prima di fare click. Non reagire d’istinto e in fretta, per non pentirsene immediatamente dopo.

È auspicale che i genitori accompagnino gli adolescenti durante la loro navigazione web e che anche gli adulti condividano con qualcun altro la propria esperienza. Essere soli aumenta il rischio di restare impigliati tra le maglie della ragnatela virtuale.

La Polizia di Stato conferma la propria presenza sul territorio, entrando anche nelle scuole, con lo spirito dell’ #essercisempre