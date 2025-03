Share on Twitter

Nella mattina dell’8 marzo, la Provincia di Crotone ha consegnato alla comunità una delle più importanti opere infrastrutturali del territorio. Si tratta di un grande progetto che ha previsto la realizzazione di un ponte che si erge su torrente Survolo, collegando sia la Marina di Strongoli che la località di Santa Focà. Ad aggiudicarsi i lavori è stata l’impresa CIN S.r.l. con sede a Rocca di Neto.

La spesa complessiva di 950 mila euro è stata finanziata con decreto n.215 dell’11 maggio 2023 del Commissario straordinario di Governo per il dissesto idrogeologico della Regione Calabria per 500 mila euro (progetto iniziato nel 2014) e, con convenzione sottoscritta tra il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria e la Provincia di Crotone, per 450 mila euro (finanziamento inizialmente concesso al Comune di Strongoli).

Lavori di manutenzione eseguiti

Nello specifico, i lavori hanno previsto:

Allungamento delle mantellate esistenti in CLS sulle sponde sud e nord del torrente, eliminando le gabbionate progettate in corrispondenza delle spalle del ponte per consentire il regolare deflusso delle acque e garantire la continuità dell’alveo.

in CLS sulle sponde sud e nord del torrente, eliminando le gabbionate progettate in corrispondenza delle spalle del ponte per consentire il regolare deflusso delle acque e garantire la continuità dell’alveo. Sostituzione del marciapiede progettato con un percorso pedonale a raso, protetto da barriere di sicurezza New Jersey, per una maggiore protezione dei pedoni e una migliore fruibilità del ponte.

con un percorso pedonale a raso, protetto da barriere di sicurezza New Jersey, per una maggiore protezione dei pedoni e una migliore fruibilità del ponte. Riduzione della pendenza delle rampe di accesso al ponte dal 17% al 10% per migliorarne la percorribilità e la sicurezza.

Le modifiche alle strutture sono state necessarie a seguito degli approfondimenti geologici, inclusa la realizzazione di muri di protezione delle spalle del ponte, l’inserimento di giunti di dilatazione e l’approntamento delle piste di cantiere per il passaggio dei mezzi d’opera. Sono stati inoltre effettuati interventi di pulizia e riprofilatura delle sponde a monte e valle dell’attraversamento, con l’obiettivo di migliorare l’officiosità idraulica. A conclusione dei lavori, sono stati realizzati il solaio, la segnaletica orizzontale e verticale, dopo il passaggio del bitume.

L’importanza ambientale dell’area

Attorno al torrente Survolo sorge la grande area naturalistica del Pantano, una zona speciale di conservazione e sito di importanza comunitaria (SIC), considerato un fiore all’occhiello del territorio.

L’inaugurazione e le dichiarazioni delle autorità

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato:

Sergio Ferrari , Presidente della Provincia di Crotone

, Presidente della Provincia di Crotone Amedeo Codispoti e Ottone Cesareo, Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria

Francesco Fiorita , direttore dei lavori

, direttore dei lavori Rappresentanti dell’Ufficio del Commissario al dissesto idrogeologico

Francesco Benincasa , sindaco di Strongoli

, sindaco di Strongoli Francesco Sirianni, già consigliere provinciale

Sergio Bruno, già sindaco di Strongoli

A tagliare il nastro è stato il Presidente Sergio Ferrari, che ha dichiarato:







“Si tratta di un investimento importante che quota circa un milione di euro. Un progetto messo in campo nel 2023, attraverso il recupero di un finanziamento importante, e la destinazione di un ulteriore finanziamento in sinergia con il Comune di Strongoli.”

Ferrari ha poi aggiunto:

“Un primo investimento è stato sbloccato dall’Amministrazione Provinciale, che mi onoro di rappresentare, perché i fondi erano incagliati presso il dipartimento Casa Italia al Ministero. Abbiamo messo in campo tutte le azioni necessarie, prima per sbloccare questi fondi, e poi per rendere concreto questo progetto insieme alla Protezione Civile ed al Comune di Strongoli.”

“La nostra è una politica del fare. Un progetto che abbiamo annunciato due anni fa in Consiglio Comunale a Strongoli. Lo abbiamo annunciato e lo abbiamo fatto.”