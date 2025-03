Share on Twitter

Share on Facebook

Auser Crotone organizza il corso di giardinaggio

Terzo Bollino Verde al Circolo Upelk per la qualità dei corsi formativi e culturali

L’Auser Volontariato Crotone – Circolo UpelK (Università Popolare Età Libera Kroton), alle attività programmate per l’Anno Accademico 2024/2025, laboratori di “Ceramica e decorazione”, “Storia del territorio”, “Giochi e Tradizioni popolari”, “Leggere e scrivere il dialetto Crotonese”, “Teatro: analisi del testo e messa in scena”, “Incontri su temi di attualità”, per soddisfare la richiesta dei soci volontari e frequentatori dei corsi, con l’inizio della primavera, attiverà il corso teorico e pratico di “Giardinaggio”.

Con viva soddisfazione e orgoglio di tutti i dirigenti, l’Auser Volontariato Crotone, con l’aggiunta di questo ulteriore corso, è riuscita a mettere a disposizione di adulti, anziani e pensionati, ma anche di tanti giovani, un’ampia offerta formativa. Una vera occasione di conoscenza, scambio culturale e socializzazione.

Le attività, come si può ben capire, promuovono percorsi di educazione permanente, auto-formazione e di conoscenza, garantendo una formazione atta ad integrarsi con il territorio e con fasce diverse della popolazione.







ADVERTISEMENT

Tutto, per consentire a seguitare a vivere da protagonisti in una società che cambia velocemente e nella quale crescono diseguaglianze e rischi di esclusione sociale, oltre l’analfabetismo di ritorno.

Luigia Clerici, presidente Territoriale dell’Auser, non ha dubbi nel sostenere che “Investire in cultura e formazione rafforza la democrazia e migliora la società, e pertanto la sede Auser di Crotone è uno dei pochi luoghi in cui si pratica l’apprendimento permanente, si socializza e si combatte la solitudine, all’insegna dell’invecchiamento attivo, dell’inclusione sociale e della promozione di nuovi rapporti intergenerazionali e interculturali”.

Aldo Ceraudo, Presidente di Auser Volontariato Crotone, nell’occasione della presentazione del corso di “Giardinaggio”, ha ringraziato i docenti e gli esperti soci volontari e i soci frequentatori, per la costante ed interattiva partecipazione, cosa che ha consentito al Circolo Upelk, di ricevere per la terza volta il certificato di qualità dell’offerta formativa, “Bollino Verde”, riconosciuto da un Comitato Scientifico, costituito da docenti universitari ed esperti di formazione per adulti.