Sede Sabap, DemoS: “Crotone non perda questo riconoscimento”

Demos Crotone, in riferimento alla recente decisione del Tar del Lazio di riaprire la questione sulla sede principale della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio (Sabap) per le province di Catanzaro e Crotone, esprime forte preoccupazione e chiede un impegno concreto da parte della Provincia di Crotone e del Comune di Crotone per difendere la città e garantire che la sede principale della Sabap rimanga a Crotone.

La decisione del Ministero della Cultura del 2020 di collocare la sede principale della Sabap a Crotone è stata un riconoscimento importante per la città, che vanta un patrimonio archeologico e culturale di inestimabile valore. Spostare la sede principale a Catanzaro significherebbe non solo un danno per Crotone, ma anche un indebolimento della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale della provincia. Demos Crotone ritiene che la scelta di mantenere la sede a Crotone sia fondamentale per il futuro della città e del territorio.







ADVERTISEMENT

Chiediamo quindi alla Provincia di Crotone e al Comune di Crotone di: 1. Difendere con determinazione la decisione del 2020 e di opporsi con ogni mezzo istituzionale a qualsiasi tentativo di spostare la sede principale della Sabap. 2. Mobilitare tutte le risorse necessarie per sostenere la posizione di Crotone, coinvolgendo anche le associazioni culturali, le istituzioni locali e i cittadini. 3. Avviare un dialogo costruttivo con il Ministero della Cultura e con le altre istituzioni competenti per ribadire l’importanza strategica di Crotone come sede della Sabap.

Crotone ha dimostrato negli anni di essere un centro culturale e archeologico di primaria importanza, e la presenza della Sabap rappresenta un elemento cruciale per lo sviluppo e la promozione del territorio. Non possiamo permettere che questa opportunità venga sottratta alla nostra città. Demos Crotone si impegna a sostenere ogni iniziativa volta a difendere la sede della Sabap a Crotone e invita tutti i cittadini e le associazioni a unirsi in questa battaglia per il futuro della nostra città.

DemoS Crotone