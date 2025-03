Crotone, 06 marzo 2025 – Dal 4 al 6 marzo, il progetto I Tre Borghi ha partecipato alla ITB di Berlino, una delle fiere del turismo più importanti al mondo, per promuovere l’Alto Marchesato Crotonese come destinazione autentica e sostenibile. Un’occasione di grande visibilità per far conoscere il territorio a tour operator, agenzie di viaggio e professionisti del settore turistico internazionale.

All’evento erano presenti rappresentanti dei comuni di Caccuri, Castelsilano e Santa Severina, a testimonianza dell’impegno condiviso per la valorizzazione dei borghi storici e delle loro tradizioni. La partecipazione è stata curata da Alfa21, operatore turistico di Crotone che sta curando l’attuazione delle iniziative promozionali previste dal progetto.

I Tre Borghi nascono per la promozione dei luoghi della cultura e delle esperienze nei borghi dell’Alto Marchesato Crotonese, all’interno della Linea d’intervento di Rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici. L’iniziativa prevede interventi di promozione presso eventi turistici di settore, agenzie di viaggio, tour operator e operatori dell’incoming turistico, con l’obiettivo di attrarre nuovi flussi turistici verso il territorio.

Accanto a I Tre Borghi, Alfa 21, specializzata in destination management e turismo esperienziale, ha promosso l’incoming puntando su esperienze immersive che mettono in contatto i visitatori con la cultura locale, le tradizioni enogastronomiche e il patrimonio storico-artistico dell’area.







“La nostra partecipazione alla ITB di Berlino è stata un’opportunità straordinaria per promuovere il territorio dell’Alto Marchesato Crotonese a livello internazionale,” dichiara Pietro Vigna, vice sindaco del Comune di Santa Severina, capofila del progetto.

Per Luigi Quintieri, sindaco di Caccuri, “In poche ore è stato possibile attraversare con sapori immagini e peculiarità essenziali i principali paesi dei cinque continenti. Pensare che nel mare magnum ci sia anche il nostro piccolo pezzo di mondo, per me è stato emozionante”.



“Abbiamo incontrato tour operator interessati a proposte di turismo esperienziale e autentico, aprendo nuove prospettive di collaborazione e crescita per il nostro territorio,” Dichiara Rossella De Vuono, vice sindaco di Castelsilano.

Con questa presenza alla ITB di Berlino, I Tre Borghi insieme ai rappresentanti istituzionali dei comuni coinvolti, confermano il loro impegno nella promozione di un turismo di qualità che esalti l’identità culturale, il paesaggio e le tradizioni locali dell’Alto Marchesato Crotonese.



Essere parte di eventi internazionali come questo permette ai borghi di farsi conoscere da un pubblico più ampio e di attrarre visitatori interessati a esperienze autentiche e sostenibili.

La partecipazione è un tassello fondamentale in una più ampia strategia di valorizzazione dell’Alto Marchesato Crotonese. Proprio per questi stessi motivi I Tre Borghi saranno presenti dal 13 al 15 marzo 2025 alla prossima Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli.

Il programma proseguirà con alcuni educational tour dedicati a professionisti del settore e travel blogger, così da concretizzare gli sforzi in maggiori presenze e arrivi nelle località interessate.