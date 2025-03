Una serata artistica particolare ,quella che abbiamo vissuto Sabato 8 Marzo nell’Auditorium del liceo Musicale “ O Stillo”a Crotone, dove la Società Beethoven tiene di solito i concerti della prima parte della 45° Stagione Concertistica l’Hera della Magna Grecia

Particolare, poiché a tenete il concerto, sono state tre giovani Virtuose pianiste Calabresi provenienti dalla scuola del M°Rodolfo Rubino, che, come avveniva una volta , si sono divise l’esecuzione dando vita ad un monografico dedicato a uno dei più grandi virtuosi pianisti di tutti i tempi Frans Liszt

Il programma era cosi diviso: Unstern (Cattiva Stella)-Studio da concerto n1 “ Il Lamento” Shanyra De Luca







Studio Trascendentale n3 “ Paysage” – Studio trascendentale n4 “Mazeppa” Alessia Pia Calabretta

Vallèe d’oberman dal primo librodegli anni di pellegrinaggio- Funerali dalle

Armonie poetiche religiose- Mefisto Valzern1 Angela Longobucco

Le tre giovani virtuose Alessia Pia Calabretta –Sanyra De Luca- e Angela Longobucco forti di una tecnica granitica hanno saputo far emergere con vigore la vena drammatica che anima l’immensa produzione della musica pianistica di F Liszt ,dove viene restituito tutto lo slancio romantico , dove nei momenti lenti si tinge di poesia ,e dove armonie avveniristiche disegnano nuovi spazi contemplativi

Le tre artiste , sia pure nella loro diversità , sono riuscite ad evidenziare l’effusione lirica che pervade la musica di Liszt costantemente nutrita da un gusto severo

Ricreare e saper evocare gli splenditi quadri musicali creati da Liszt su temi letterari o , come nelle sue “ Annees de pelerinage”, non è stata cosa facile per le tre giovani artiste che , come dicevamo , forti di una tecnica invidiabile hanno saputo incantare l’ormai tantissimo pubblico che settimana dopo settimana gremisce l’auditorium del liceo Musicale desideroso di non perdere neppure un appuntamento di una Stagione Concertistica ricca di sempre sorprese all’insegna

della grande cultura

Prossimo appuntamento Domenica 9 Marzo nella Chiesa di Santa Chiara ,gentilmente messa a disposizione dal Parroco Don GIovanni Barbara, con l’Organista Mario Gaudio alle ore 19,00