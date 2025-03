Esordio sfortunato per gli Achei

Si è disputata domenica 9 marzo con l’esordio in gare ufficiali nello splendido scenario dell’Achei Field del nuovo Settore A la prima partita del campionato 2025 degli Achei.

Gli avversari erano di quelli da prendere con le molle e lo hanno dimostrato con una partenza bruciante che ha visto i Crotonesi stupiti e incapaci di reagire.

Fortunatamente, ma ormai sotto di 21 punti, gli Achei hanno poi cominciato a macinare il loro gioco aereo, a tratti spettacolare, rimediando alla brutta partenza e finendo 36 a 49 a dimostrazione che senza il black-out iniziale la partita avrebbe potuto prendere tutt’altra piega.

Le statistiche vedono gli Achei aggiudicarsi il guadagno totale di yards con 404 contro 339 mentre gli Eagles si aggiudicano con 427 a 297 la profondità nei kick-off il che, in una partita ad alto punteggio, ha permesso ai Palermitani di entrare in campo molte volte con una migliore posizione di partenza e anche ciò giustifica, insieme ad alcuni turnover, il divario nel punteggio finale.







La testa adesso è già alla rivincita visto che fra due settimane saranno i Crotonesi a doversi presentare a Palermo per il prossimo impegno in questo campionato 2025.

Queste le dichiarazioni di alcuni dei protagonisti

Coach Difesa Simone Grillo :

Partenza horror, complice sicuramente l’emozione della prima partita per molti rookie, ma anche mancanza di condizione e convinzione dei propri mezzi. Dopo l’avvio però si è riusciti , apportando qualche aggiustamento, a contenere l’attacco ospite. Va comunque ricordato che la squadra di Palermo , sulla carta è quella meglio attrezzata per arrivare in fondo a questo nostro girone ed aver dato filo da torcere agli isolani ci fa ben sperare per il futuro.

Buono lo spirito di sacrificio da parte di tutti, ora testa alla prossima partita consapevoli di poterci prendere qualche soddisfazione.