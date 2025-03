Alcuni giorni sono diversi dagli altri, hanno un sapore speciale. Ieri è stato uno di questi giorni non solo per il Polo tecnologico Donegani – Ciliberto, non solo per il Lions club Hera Lacinia, ma anche per lo studente Alessandro Oppido che ha ricevuto un premio al merito.

È stato un giorno speciale perché si è stretto ed ufficializzato il legame fra l’istituzione scolastica e un soggetto importante che opera sul territorio. Una giornata speciale perché ha confermato l’apertura della scuola alla città, una scuola accogliente e unica che con le sue peculiarità è ormai divenuta simbolo del territorio.

La prima edizione del premio al merito in memoria del Comandante di Vascello Giuseppe Zampaglione è andata ogni più rosea aspettativa è stata un successo di partecipazione e attenzione che ha destato la curiosità degli studenti della classi 4A, 5A e 4C e innescato anche una sana competizione per chi deve meritare la borsa di studio il prossimo anno. Viva soddisfazione è stata espressa anche dai membri del Lions club che sono intervenuti e molta emozione si è letta negli occhi dei membri della famiglie Zampaglione che ha voluto fortemente l’iniziativa e dei familiari dello studente premiato.







Una cerimonia che ha coinvolto anche le istituzioni locali come la Capitaneria di Porto, il Comune di Crotone e la Lega Navale.

Il professore Alberto Vega ha aperto i lavori portando i saluti della Dirigente e ha fatto da padrone di casa, poi hanno portato il loro saluto l’assessore comunale alla Tutela dell’Ambiente Angela Maria De Renzo, il Comandante della Capitaneria di Porto di Crotone Capitano di Vascello Domenico Morello, Fabio Zampaglione Vicario del Questore di Viterbo nonché figlio del Comandante Giuseppe Zampaglione a cui è intitolato il premio. Dopo l’intervento del Presidente del Lions club Crotone Hera Lacinia si è tenuta la cerimonia di consegna della borsa di studio, di una targa e di una pergamena che la Dirigente Scolastica Laura Laurendi ha voluto dare allo studente. Dopo è intervenuto lo studente premiato Alessandro Oppido che nel suo discorso ha ricordato Teresa Pellizzi storica insegnante del Ciliberto recentemente scomparsa. Un discorso che ha fatto venire gli occhi lucidi un po’ a tutti.

Le conclusioni sono state tratte dal Presidente Zona 23 Lions Club International – Distretto 108 Ya Giovanni Scarpino che si è fatto portavoce di un sentimento comune, ma anche di un’intenzione comune, ossia istituzionalizzare un premio che rappresenta uno sprone e che porta entusiasmo fra gli studenti.