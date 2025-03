Share on Twitter

Il 6 aprile 2025, Cirò Marina sarà ancora una volta il palcoscenico dell’“Eging Krimisa 2025”, l’evento dedicato alla pesca ai cefalopodi organizzato da Alessandra Seminara del Fishing Team “Il Gabbiano” in collaborazione con Jatsui.

Giunto alla sua terza edizione, il torneo rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di questa disciplina, offrendo un’opportunità di confronto e condivisione in una giornata all’insegna dello sport e del divertimento.

L’evento si aprirà alle 14:30 con il raduno presso l’area portuale di Cirò Marina. La sessione di pesca avrà inizio alle 16:00 e proseguirà fino alle 20:00, quando i partecipanti concluderanno la sfida.

A seguire, alle 20:30, presso l’Hotel Residence Il Gabbiano, si terranno la pesatura e le premiazioni. I migliori concorrenti potranno contendersi ricchi premi fino al 15º posto.

Le acque del lungomare S. Pugliese e della loc. Montedison faranno da cornice alla competizione, offrendo il perfetto scenario.

L’iscrizione ha un costo di 20 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini, includendo gadget esclusivi per tutti i partecipanti.

“Finalmente ci siamo! Per il terzo anno consecutivo sono lieta di annunciare che il 6 aprile a Cirò Marina si terrà la terza edizione dell’Eging Krimisa 2025. Vi aspettano numerosi premi e gadget, non perdetevi questo momento di sport e condivisione. Sarà una giornata indimenticabile!”

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 342 8032354

Non resta che preparare l’attrezzatura e vivere un’esperienza unica nel mondo della pesca sportiva!