Da poco si è celebrata la Giornata internazionale della donna, e proprio da una donna continua a giungere un contributo straordinario al cinema calabrese: Rosalba Fusto. Figlia di Domenico Fusto, storico titolare del Cinema Fusto di Borgia – una delle sale cinematografiche più antiche della Calabria, inaugurata il 27 gennaio 1968 – Rosalba è una figura chiave nella promozione della cultura e dell’arte sul territorio.

Oltre a portare avanti l’eredità familiare, è direttrice artistica del Borgia Film Festival, un prestigioso festival internazionale del cortometraggio organizzato dall’associazione Cinemando. Nonostante le difficoltà e gli ostacoli che spesso si frappongono alla realizzazione di eventi culturali, Rosalba continua a far crescere la sua kermesse, rendendola una delle più importanti della regione.

Negli anni, il Borgia Film Festival ha ospitato attori e cineasti di rilievo, sia a livello nazionale che internazionale, contribuendo a valorizzare la Calabria e la sua storia millenaria attraverso il grande schermo.

Ma il suo impegno non si ferma al cinema. Rosalba organizza anche eventi teatrali e festival canori all’interno del Cinema Fusto, con l’obiettivo di esaltare l’arte in tutte le sue forme. Convinta sostenitrice del talento locale, dedica ampio spazio ad attori, registi e produttori calabresi, offrendo loro una vetrina prestigiosa per farsi conoscere e affermarsi nel panorama cinematografico.







Negli ultimi anni, il Borgia Film Festival ha assunto una dimensione itinerante, con l’ultima edizione ospitata nella suggestiva cornice di Girifalco, ampliando così il suo impatto culturale e territoriale.

Con passione e determinazione, Rosalba Fusto continua a illuminare il panorama cinematografico calabrese, unendo tradizione e innovazione, e portando avanti il sogno di rendere la Calabria un punto di riferimento per il cinema e l’arte.