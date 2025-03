Non è passato inosservato l’allarme lanciato dall’ENPA e dal Comitato di Quartiere del Centro Storico a seguito dei vergognosi episodi che hanno riguardato maltrattamenti ed avvelenamenti di gatti.

La III Commissione Consiliare presieduta dalla Consigliera Antonella Passalacqua, nei giorni scorsi, aveva già affrontato la problematica.

Commissione alla quale ha partecipato l’assessore all’Ambiente Angela Maria De Renzo.

In particolare è stato affrontato il tema delle colonie feline, uno degli argomenti sollevati dall’ENPA e dal Comitato di Quartiere.

L’assessore De Renzo ha comunicato che attualmente l’Azienda Sanitaria Provinciale – Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari ha istituito quindici colonie ed in particolare a Poggioverde, Lampanaro, piazza Umberto, via Santa Croce, via Nazioni Unite, Dispensario, via Cappuccini, via Pastificio, via Taras, Gabella, Lega Navale, piazza Castello, via Sibaris e piazza Marinai d’Italia individuando nel contempo dei cittadini meritoriamente gestori delle stesse.

Le colonie feline sono aggregazioni strutturate legate ad un luogo definito in cui i gatti trovano le risorse necessarie per sopravvivere, cibo e rifugi adatti.

Al riguardo l’amministrazione ha anche approvato, su proposta proprio della III Commissione, un regolamento finalizzato alla tutela degli animali.







Purtroppo alla sensibilità di meritori cittadini si oppone l’esecrabile intolleranza di chi gratuitamente fa del male agli animali.

E’ stata unanime la condanna per simili atteggiamenti e la Commissione prevede ulteriori momenti di approfondimento anche per sensibilizzare la cittadinanza sul tema.