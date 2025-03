Il Consiglio dei ministri ha ufficializzato le date delle prossime elezioni amministrative: i cittadini calabresi saranno chiamati alle urne il 25 e 26 maggio per il primo turno delle comunali, mentre l’8 e 9 giugno si terrà l’election day con i referendum e gli eventuali ballottaggi.

Nella provincia di Crotone saranno tre i Comuni chiamati al voto: Isola Capo Rizzuto, Melissa e Casabona.

Isola Capo Rizzuto, con oltre 15.000 abitanti, rappresenta uno dei centri più significativi della provincia di Crotone. Proprio per questo, oltre alle elezioni del 25 e 26 maggio, potrebbe rendersi necessario un ballottaggio previsto per l’8 e 9 giugno. La città, spesso al centro delle cronache per questioni politiche e sociali, si prepara a una tornata elettorale che potrebbe segnare una svolta importante per il futuro della comunità.

Il comune di Melissa, noto per la sua tradizione agricola e vinicola, si trova attualmente commissariato. Le elezioni rappresenteranno quindi un’opportunità per i cittadini di tornare ad avere una guida politica stabile e concreta, capace di rispondere alle esigenze del territorio.

Anche Casabona, come Melissa, si trova commissariato. Questo appuntamento elettorale assume quindi un’importanza particolare, con l’obiettivo di garantire una nuova amministrazione che possa riportare il Comune su un percorso di crescita e stabilità.







Le elezioni amministrative di maggio si inseriscono in un contesto politico complesso per la Calabria. Oltre ai tre comuni crotonesi, in tutta la regione saranno 19 i centri coinvolti, con particolare attenzione ai grandi comuni come Lamezia Terme, Rende e Cassano all’Ionio.

Con l’avvicinarsi del 25 e 26 maggio, i riflettori saranno puntati anche sui comuni del crotonese, dove le sfide elettorali si preannunciano decisive per il futuro politico e sociale del territorio.