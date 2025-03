Si rende noto che il giorno 18 marzo 2025 con inizio alle ore 10:15 nell’ambito di una esercitazione connessa alla adozione del Piano di Emergenza Esterna dello stabilimento AGN Energia S.p.A. di Strongoli, in provincia di Crotone, che simulerà un incidente rilevante presso lo stesso stabilimento, si svolgerà un test del sistema di allarme pubblico IT- alert per il rischio incidente rilevante.

L’esercitazione ha l’obiettivo di verificare la capacità di attuazione dello stato di “allarme” previsto dal Piano di Emergenza Esterna, nonché il flusso delle comunicazioni tra tutti gli enti coinvolti.

Il test IT-alert, coinvolgerà un’area con un raggio di circa 2 km attorno allo stabilimento industriale.







ADVERTISEMENT

Il testo della notifica che la popolazione coinvolta riceverà sarà il seguente: “TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”