Il Consorzio Olio di Calabria Igp presente anche ad Olio Capitale

Il Consorzio Olio di Calabria IGP parteciperà ad Olio Capitale, il 17° Salone degli oli extravergini tipici e di qualità. Un ricco programma di eventi ai quali parteciperà anche il Consorzio con una degustazione guidata degli oli calabresi a marchio IGP. Inoltre, laboratori, presentazioni di libri di cucina e sull’olio, talk show e seminari dedicati all’olio evo e ai territori di produzione. Dove? Allo Stand C7-B24 / Hall 28.

La dichiarazione del presidente del Consorzio Olio di Calabria, Massimino Magliocchi, in occasione della partecipazione a Olio Capitale: “Siamo lieti di annunciare la nostra partecipazione a Olio Capitale, uno degli eventi più prestigiosi dedicati all’olio extravergine di oliva. La presenza del Consorzio Olio di Calabria IGP rappresenta un’importante opportunità per promuovere il nostro olio e le eccellenze della nostra regione”, ha voluto far emergere il presidente. “La Calabria è una terra ricca di storia e tradizioni, e il nostro olio riflette la passione e l’impegno dei nostri produttori nel coltivare e trasformare le olive con cura e rispetto. Partecipare a Olio Capitale ci permette di condividere con un pubblico internazionale le caratteristiche uniche del nostro prodotto e di consolidare il brand Calabria. Siamo entusiasti di presentare il frutto del nostro lavoro e di offrire ai visitatori la possibilità di degustare l’olio extravergine di oliva calabrese, conoscerne i benefici nutraceutici e apprezzarne il gusto autentico. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare il territorio e sostenere le nostre aziende, favorendo lo sviluppo economico e occupazionale”, ha ribadito.







Da qui l’invito rivolto tutti per visitare “il nostro stand, dove troveranno una rappresentazione autentica della Calabria e potranno immergersi nelle tradizioni olivicole della nostra terra. Olio Capitale è un evento che celebra l’eccellenza, e noi siamo orgogliosi di essere parte di questa manifestazione.”

Iniziativa finanziata dal FEASR – PSR Calabria 2014/2020 Misura 3 – Intervento 3.2.1. – CUP J88H24001270003