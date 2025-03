CROTONE – Lunedì 17 marzo, a partire dalle ore 9:15, l’aula magna dell’Istituto comprensivo Papanice – Alfieri, plesso scuola Alfieri, ospiterà un importante incontro dedicato all’educazione civica e stradale nelle scuole. L’evento, organizzato per sensibilizzare studenti e docenti sull’importanza del rispetto delle regole stradali e dei valori civici, vedrà la partecipazione di autorevoli relatori provenienti dal mondo delle istituzioni, dell’associazionismo e della Chiesa.

A intervenire sarà Rosanna Ferranti, dirigente superiore della Polizia di Stato e responsabile del compartimento Polizia stradale per la Calabria, che porterà la sua esperienza in materia di sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti. Sarà presente anche Vincenzo Costa, presidente dell’associazione “Amici di Crotone di Giovanni Palatucci”, che illustrerà il valore della memoria storica e della legalità nel contesto educativo.

Ad accogliere i presenti sarà la dirigente scolastica Franca Gisella Parise, che sottolineerà l’importanza dell’educazione stradale come parte integrante della formazione degli studenti. L’incontro sarà arricchito dall’intervento di don Ezio Limina, cappellano della Questura di Crotone, che offrirà una riflessione sui valori etici e morali legati al rispetto delle norme civiche.

Presente anche Filippo Sestito, coordinatore della sede di Crotone del Centro Servizi per il Volontariato (Csv) Calabria Centro, che metterà in evidenza il ruolo delle associazioni nella sensibilizzazione e nella promozione della sicurezza stradale.







A moderare l’incontro sarà la giornalista Giusy Regalino, che guiderà il dibattito e stimolerà il confronto tra i partecipanti.

L’evento rappresenta un’importante occasione di crescita per gli studenti dell’istituto, fornendo loro strumenti concreti per diventare cittadini consapevoli e responsabili. L’educazione stradale, infatti, non è solo una materia di studio, ma una necessità per garantire sicurezza e rispetto delle regole nella vita quotidiana.