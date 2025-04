La struttura

Il Centro Ippico Yeguada De Leo è una struttura completamente nuova immersa nel verde all’entrata di Cirò Marina tra colline e mare di questo meraviglioso territorio,questo Centro Ippico guidato da De Leo Vincenzo promuove il benessere animale puntando su un approccio rispettoso e naturale.

Esso ospita diversi box interni e ampi Paddock con capannina,campo gara 30X60,rettangolo dressage 20X40,Club House…

La scuderia rappresenta un nuovo punto di riferimento per gli appassionati di equitazione, con un focus particolare su addestramento,scuola di equitazione e agonismo

I Servizi

Offriamo diverse soluzioni per vivere al meglio la passione per i cavalli e per l’equitazione: da chi vuole approcciarsi al questo con la scuola,alle passeggiate nel verde,alla preparazione agonistica di cavalieri e cavalli in dressage,Working Equitation,Salto Ostacoli,al percorso di addestramento del proprio cavallo.

Location e Contatti

Via Taverna Ciró Marina (KR)

+39 3248270697 De Leo V.

+39 379 2346131 Segreteria