Crucoli – Stavano rientrando a casa alla fine del loro turno di lavoro, i due dipendenti comunali Cataldo Cicala e Massimo Costantino che verso le 11,30 di oggi, sulla provinciale SP1 che da Torretta sud conduce a Crucoli, all’altezza di località “Madonna ‘e Vitale” scorgevano tra le sterpaglie un cagnolino bianco che cercava di divincolarsi con molta fatica. Fermato i loro automezzo, si accorgevano che l’animale, di taglia media e ormai stremato probabilmente dopo ore dalla caduta nei rovi, non riusciva a venirne fuori.

Allertavano così il Sindaco Cataldo Librandi che giungeva poco dopo sul posto e lui stesso provvedeva ad informare i volontari antirandagismo di Torretta, mentre lo stesso Costantino, aiutato dagli altri presenti, non senza difficoltà riusciva a tirare fuori dalle sterpaglie il povero animale.

Il quale, in quelle condizioni, a detta degli stessi volontari arrivati verso l’una, era ormai destinato a morte certa: “Si tratta di una cagnolina anziana, di oltre 10 anni e senza microchip, – ci hanno riferito – che non meritava di essere abbandonata in quelle condizioni, con una vistosa necrosi sull’addome, le zampe anteriori paralizzate perché ha il bacino rotto, per cui dovrà essere operata al più presto altrimenti perderà definitivamente la propria mobilità, e persino ulcere in bocca per un digiuno molto prolungato.”

Ovviamente l’animale è stato subito messo in sicurezza dagli stessi volontari presso un loro stallo casalingo, dove verrà da subito curato.