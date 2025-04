Uno stile comunicativo diverso. Innovativo. Ben decodificato dai ragazzi. L’uso di un linguaggio verbale e analogico strutturato secondo le modalità usate dai giovani. Un’azione messa in campo dallo scrittore Luigi Dal Cin che, in due ore di spettacolo svolto in ogni plesso dell’Istituto comprensivo Mandatoriccio, ha incontrato gli alunni delle classi terze, quarte e quinte primaria e delle tre classi della secondaria di primo grado. Un lavoro ben strutturato, capace di attrarre l’attenzione degli alunni. Ne è convinta anche la dirigente scolastica Mirella Pacifico.

Al termine delle cinque manifestazioni culturali portati in scena da Dal Cin nei plessi di Campana, Calopezzati, Pietrapaola, Mandatoriccio e Scala Coeli, la stessa ds del comprensivo mandatoriccese si è posta quesiti: “Si possono dare messaggi importanti divertendosi e facendo divertire? Si possono rendere protagonisti 300 alunni tra risate, coinvolgimento e desiderio che lo spettacolo continui?”. Ella stessa si è data una risposta: “Si, è possibile!”. È quanto ha fatto il su citato Dal Cin. “Una prima parte – ha commentato la dirigente Pacifico – di assoluto divertimento in cui la magia di entrare nel fantastico mondo dei libri è stata sviscerata con aneddoti, travestimenti e performance dei ragazzi e una seconda parte nella quale il messaggio dell’importanza del leggere per essere liberi e pensanti, capaci di dire ‘no’ quando è necessario, affinare e arricchire il proprio linguaggio, viaggiare con la fantasia e scoprire mondi diversi, è stato recepito in religioso silenzio, con occhi incantati e cuori emozionati”.

Dunque, sono state meritatissime le standing ovation tributate allo scrittore da parte degli studenti delle scuole appartenenti al più ampio Istituto comprensivo Mandatoriccio al termine di ogni spettacolo. Alla ds non sono mancate parole di ringraziamento verso la referente dei progetti lettura, Stefania Siciliani, e verso tutti i docenti che hanno curato un’attività propedeutica nella fase preparatoria all’incontro con l’esimio ospite di origine ferrarese. “Grazie Luigi Dal Cin – ha affermato la dirigente Pacifico – per aver fatto leggere agli alunni una pagina di scuola che rimarrà impressa nella loro mente e nei cuori di ciascuno di noi della comunità educante”.