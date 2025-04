Al Borgo Autentico calabrese il premio come “Borgo più cinematografico”

Incetta di premi per il docufilm “Un’altra idea di stare”, prodotto dall’Associazione Borghi Autentici d’Italia e realizzato da Kaiti Expansion e Frame at Work con la regia di Fabio Fasulo, al Festival Borghi sul set, la kermesse che si è svolta al Cinema Caravaggio di Roma l’1 e il 2 aprile 2025. Il Docufilm girato nel Borgo Autentico di Roseto Capo Spulico si aggiudica la Menzione Speciale della Giuria per il suo “inno alla cosiddetta restanza: l’atteggiamento di chi, nonostante le difficoltà e sulla spinta del desiderio, resta oppure torna nella propria terra d’origine, con intenti propositivi e iniziative di rinnovamento. Attraverso testimonianze significative ed esemplari il film declina diversi modi di (re)stare e ci fa capire che non solo è possibile, ma può diventare desiderabile e straordinariamente efficace per conseguire un’alta qualità della vita”. A ritirare il riconoscimento, la Presidente dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia, Rosanna Mazzia, protagonista anche dei panel “Voci ed esperienze dai Borghi d’ltalia”, per portare la voce e le esperienze dei Borghi Autentici d’Italia nel confronto sul Piano Borghi di Italia Nostra.

La giuria del Festival organizzato dal Cinecircolo Romano, presieduto dalla Presidente Daniela Cipollaro e dai Direttori Artistici Catello Masullo e Rossella Pozza, ha insignito, inoltre, il Borgo Autentico di Roseto Capo Spulico con il Premio “Borgo più cinematografico”, per la versatilità della location e per il perfetto connubio tra mare e collina, storia e natura. Il Premio, ex-equo con i borghi di Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila), dove è stato girato il cortometraggio Ch la recchia, di Diego Monfredini, Casperia (Rieti), dove è stato girato il corto Shadowland, di Claudio Alfredo Alfonsi, e Rocca Priora (Roma), dove sono stati girati Il più bel secolo della mia vita, di Alessandro Bardani e Àmati, di Marco Migliozzi, è stato consegnato alla Vicesindaca Sabrina Franco, presente alla premiazione in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale. Il documentario, che sta girando i più importanti contesti cinematografici d’Italia, nasce con l’idea di restituire con l’autenticità di alcune storie personali uno spunto di riflessione universale sulla visione dei piccoli comuni e delle comunità locali che l’Associazione Borghi Autentici d’Italia porta avanti da oltre 20 anni: non borghi cartolina ma comunità ospitali capaci di trattenere i cittadini residenti e di attrarre nuove forme di cittadinanza.