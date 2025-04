Continuano da parte della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Crotone le attività di polizia marittima finalizzate al contrasto della pesca e della commercializzazione del novellame di sardina.



Nel corso di controlli effettuati dal personale militare, lungo la statale 106, è stato fermato, nel Comune di Cirò marina, un veicolo isotermico che procedeva in direzione Sud.

Durante l’ispezione i militari hanno rinvenuto all’interno dell’autoveicolo numerose cassette in polistirolo contenente novellame di sardina.

A carico del conducente dell’autoveicolo è stata irrogata una sanzione amministrativa di Euro 10.000 (diecimila), per aver trasportato esemplari di specie ittiche di taglia inferiore rispetto alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente. Tutto il prodotto ittico illecitamente detenuto, che è stato quantificato in 195 (centonovantacinque) chilogrammi, è stato sottoposto a sequestro.

Il prodotto ittico sequestrato, a seguito dell’ispezione effettuata dal servizio veterinario dell’ASP di Crotone, non è stato ritenuto idoneo al consumo umano, in quanto non è stato possibile stabilirne la provenienza e la sua tracciabilità e, di conseguenza, è stato distrutto. Con l’operazione odierna, dall’inizio dell’anno salgono a 900 (novecento) i chilogrammi di novellame di sardina sequestrato dai militari della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Crotone.