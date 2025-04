Un momento significativo per l’annuncio dell’imminente Festival dell’Architettura che si terrà nella città calabrese, una delle tappe del progetto promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Il Festival ha come obiettivo principale la valorizzazione dell’architettura contemporanea, intesa come strumento di progresso civile, sociale ed economico, e quest’anno la scelta di Crotone come città ospitante assume un valore simbolico, coniugando il tema dell’architettura con l’importanza di un legame stretto con il mare, la natura e il territorio.

Alla conferenza erano presenti il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Crotone, Francesco Livadoti ed il Presidente del Consorzio Jobel, Santo Vazzano. Entrambi hanno offerto visioni complementari sull’importanza dei luoghi, della rigenerazione urbana e dell’architettura, ognuno mettendo in luce aspetti fondamentali di questa disciplina.

Francesco Livadoti, in qualità di Presidente dell’Ordine degli Architetti, ha sottolineato come il Festival non solo contribuisca alla valorizzazione del patrimonio architettonico contemporaneo, ma rappresenti anche una straordinaria occasione per promuovere il nostro territorio all’estero. Livadoti ha affermato che l’architettura è un motore di crescita per le città, capace di generare valore non solo estetico, ma anche economico e sociale.

Dall’altra parte, Santo Vazzano, presidente del Consorzio Jobel, ha focalizzato il suo intervento sul tema dell’inclusione sociale attraverso la rigenerazione urbana. Ha sottolineato come ogni progetto architettonico, oltre a rispondere ad esigenze estetiche e funzionali, debba essere in grado di favorire l’inclusione sociale, creando spazi che siano veramente fruibili da tutte le categorie di cittadini. In particolare, Vazzano ha parlato della necessità di progettare, di qualificare e, soprattutto, di rigenerare spazi pubblici che rispondano ai bisogni reali delle persone, favorendo la coesione e la partecipazione della comunità. Ha quindi parlato del Festival come di una piattaforma di scambio di idee e esperienze tra professionisti, istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di rendere l’architettura più vicina e accessibile a tutti.La sua visione pone l’accento su un’architettura che non sia solo un simbolo di bellezza, ma un fattore di trasformazione sociale, capace di influenzare positivamente la vita delle persone.

Crotone: La città con il mare si inserisce, quindi, in un contesto più ampio di riflessione sull’evoluzione dell’architettura contemporanea e delle rigenerazione urbana e sul suo ruolo nella costruzione di una società più inclusiva e sostenibile.

La città di Crotone, con il suo patrimonio storico e la sua relazione con il mare, si presenta come un palcoscenico ideale per ospitare una manifestazione di tale portata, in grado di stimolare il dialogo tra cultura, arte, e sostenibilità.

Qui la programmazione:

Festival dell’Architettura – Crotone: la città con il mare

11 – 18 aprile 2025 | Provincia di Crotone

Venerdì 11 aprile 2025

Evento:La città dei tre millenni – Viaggio da Antica Kroton ad oggi

Luogo:Lega Navale

Orario: 10:00 – 13:00

Ospiti: Arch. Francesco Livadoti, Prof. Marcello Sestito, Prof. Domenico Passarelli

Workshop inaugurale sulla trasformazione urbana da Antica Kroton alla città contemporanea.

Sabato 12 aprile 2025

Evento:A spasso nella vecchia Krimisa – Archeologia e archeologia industriale sul mare

Luogo:Loc. Madonna di Mare – Cirò Marina

Orario: 10:30 – 13:00

Ospiti: Università Mediterranea di Reggio Calabria

Talk tra archeologia, architettura industriale e identità costiera.

Ore: 21:00

Luogo: Museo e Giardini di Pitagora – Crotone

Concerto:Cesare Basile e i Caminanti in concerto

Domenica 13 aprile 2025

Evento:Architetture paesaggistiche diffuse – Trekking nella Valle del Neto e nei Calanchi del Marchesato

Luogo: Santa Severina – Riserva del Vergari – Calanchi del Marchesato

Orario: 9:00 – 17:00

Trekking naturalistico e culturale tra paesaggi e architetture “naturali”.

Lunedì 14 aprile 2025

Evento:Viaggio tra le aree SIC – Il Castello Aragonese e la Riserva Marina

Luogo: Isola di Capo Rizzuto – Le Castella – Sovereto

Orario: 10:00 – 16:00

Itinerario tra paesaggi naturali e architetture di difesa e identità.

Ore 18:00 – Degustazione enogastronomica – Prodotti tipici locali a km0

Luogo: Sovereto

Ore 19:00 – Concerto:Folk d’autore tra narrazione del territorio e sonorità del Sud

Luogo: Sovereto – Dune / Riserva Marina



Martedì 15 aprile 2025

Evento:La città dei tre millenni – Architettura e archeologia a Capo Colonna

Luogo: Parco Archeologico – Capo Colonna, Crotone

Orario: 10:30 – 13:00

Ospiti: SABAP Crotone, archeologi, urbanisti

Dialogo tra rovine antiche e nuove progettualità urbane.

Mercoledì 16 aprile 2025

Evento:La città con il mare – Sport come integrazione e internazionalizzazione

Luogo: Circolo Club Velico – Porto di Crotone

Orario: 10:00 – 13:00

Ospiti: Club Velico, TYF (Turchia), MYSC (Malta)

Incontro su vela, rigenerazione urbana e connessioni internazionali.

Mostra: Scenari urbani del ’900 – Visitabili fino al 10 maggio 2025.

Giovedì 17 aprile 2025 – Mattina

Evento:Convegno – Rigenerazione sociale e urbana: modelli per la città mediterranea

Luogo: Museo e Giardini di Pitagora – Crotone

Orario: 10:00 – 13:30

Tavola rotonda con esperti, associazioni e cittadini per riflettere sul futuro delle città di mare e sulla cultura come motore di cambiamento.

Mostra: Quartieri – San Francesco – Visitabili fino al 10 maggio 2025.

Giovedì 17 aprile 2025 – Pomeriggio

Evento:Lectio Magistralis – Crotone e il Censimento delle Architetture Italiane dal 1945 ad oggi

Luogo: Lega Navale – Crotone

Orario: 16:30 – 18:00

Relatore: Prof. Marcello Sestito

Approfondimento su opere significative del Novecento crotonese, tra cui la stessa Lega Navale.

Mostre: Le Fabbriche nel ’900Visitabile fino al 10 maggio 2025.

Venerdì 18 aprile 2025

Evento:Il racconto dei protagonisti – L’esperienza dei progettisti

Luogo: Museo e Giardini di Pitagora – Crotone

Orario: 10:30 – 13:00

Ospiti:Ordine Architetti, Prof. Marcello Sestito

Reportage, narrazione e riflessione sulle architetture censite.

Sabato 19 aprile 2025Evento:Inaugurazione Play Ground ispirato alla filosofia di ColinWard

Luogo: Museo e Giardini di Pitagora – Crotone

Orario:10.30

Ospiti: Progettisti Lega Navale, Prof. Marcello Sestito