Forza Italia Giovani Isola di Capo Rizzuto si riorganizza: Alessandro Muto, giovane studente dell’ Università della Calabria, è il nuovo coordinatore. Un incarico che arriva in un momento di rinnovamento e rilancio per il movimento giovanile del partito in provincia di Crotone.

“È un grande onore per me assumere il ruolo di Coordinatore di Forza Italia Giovani a Isola di Capo Rizzuto. Voglio esprimere un sentito ringraziamento al coordinatore provinciale, Sergio Torromino, e al Vice Coordinatore regionale e presidente della provincia, Sergio Ferrari, per la fiducia che mi hanno accordato. Un ringraziamento particolare va anche al coordinatore regionale giovanile, Federico Milia, il cui costante impegno nel rinnovamento ci permette oggi di proseguire con determinazione il nostro cammino.

Sono pronto, insieme a tutto il nostro gruppo, a lavorare con passione per il futuro della nostra comunità e della nostra provincia” dichiara il neo coordinatore.

La nomina di Alessandro Muto a coordinatore segna un passo importante nel processo di riorganizzazione di Forza Italia Giovani a livello provinciale, sotto la guida attenta di Federico Milia, coordinatore regionale giovanile, che dichiara: “Sono molto felice per la nomina di Alessandro Muto a coordinatore di Forza Italia Giovani a Isola di Capo Rizzuto.

Si tratta di un giovane preparato, determinato e pronto a raccogliere la sfida di rappresentare i valori del nostro partito.

La sua nomina è parte del nostro progetto di riorganizzazione e rinnovamento che stiamo portando avanti in tutta la Calabria – e conclude- con il suo impegno, sono certo che riusciremo a coinvolgere ancora di più i giovani del territorio e a far crescere concretamente anche qui il nostro movimento giovanile, dando un contributo fondamentale per la vittoria alle imminenti elezioni amministrative”.