Premio letterario internazionale Città di Crucoli Giuseppe Barberio: il valore del dialetto come elemento identitario di una comunità- quarta edizione 2025

Il Comune di Crucoli e L’associazione culturale La Nave di Ulisse, in collaborazione con le Associazioni culturali Le Donne di Crucoli, New Tutti per Crucoli, Noi per Crucoli, il Circolo culturale Il Mediterraneo, con il patrocinio della regione Calabria, bandiscono la quarta edizione del premio letterario INTERNAZIONALE Città di Crucoli Giuseppe Barberio: il valore del dialetto come elemento identitario di una comunità.

Art. 1 L a partecipazione è gratuita ed è riservata a poeti e scrittori sensibili al tema dell’importanza dei dialetti come elementi identitari delle comunità.

Sezione A – Poesia singola in vernacolo. Si partecipa con un massimo di due poesie in vernacolo. Il partecipante dovrà inviare due copie per ogni componimento presentato, di cui una con le generalità complete (Nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono e indirizzo mail) e l’altra anonima. I componimenti, della lunghezza massima di 50 versi, dovranno essere scritti su fogli formato A4, carattere times new roman 12 o 14 e spediti al seguente indirizzo mail: redkat48@yahoo.it, oppure per posta al seguente indirizzo: “La Nave di Ulisse”, C/O Cataldo Russo Via Manzoni 11 20019 Settimo Milanese (Mi)

Sezione B – Libro edito di poesia in vernacolo pubblicato dopo il 2021. Occorre inviare PDF del libro al seguente indirizzo mail redkat48@yahoo.it oppure copia cartacea del libro al seguente indirizzo: “La Nave di Ulisse”, C/O Cataldo Russo Via Manzoni 11 20019 Settimo Milanese.

Art. 3- I partecipanti dovranno far pervenire il tutto, corredato dalla scheda di partecipazione , entro e non oltre il 20 giugno 202 5 agli indirizzi sopra specificati. Per gli elaborati inviati per posta farà fede la data del timbro postale.

Ai vincitori della sez. “A”- Poesia singola inedita in vernacolo verranno assegnati i seguenti premi:

1° classificato €. 200 Premio in denaro e diploma.

2° classificato €. 100 Premio in denaro e diploma

3° classificato Targa e diploma

4° classificato Menzione d’Onore

Ai vincitori della sez. “B”- Libro edito di poesia verranno assegnati i seguenti premi:

1° classificato €. 200 Premio in denaro e diploma.

2° classificato €. 100 Premio in denaro e diploma.

3° classificato Targa e diploma

4° classificato Menzione d’Onore

IL PRESIDENTE

Prof. Cataldo Russo