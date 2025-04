Share on Twitter

Il dottore Pasquale Mesiti lascia l’Asp di Crotone. I ringraziamenti del Commissario Calamai, che annuncia: “Subito un Direttore sanitario temporaneo, entro qualche settimana la nuova nomina”

Cambio al vertice della Direzione sanitaria dell’Asp di Crotone. Per motivi personali il dottore Pasquale Mesiti ha rassegnato le sue dimissioni al Commissario straordinario Monica Calamai. Nominato dal precedente Commissario, Antonio Brambilla, Mesiti lascia Crotone dopo circa un anno e mezzo. “Ringrazio il dottore Mesiti – afferma il Commissario Calamai – che ha messo a disposizione dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone esperienza e professionalità. Esprimo, a nome dell’intera Asp, riconoscenza per il lavoro svolto con abnegazione e sentiti auguri per nuove soddisfazioni”.

Al fine di garantire la continuità della gestione sanitaria e dell’ordinario funzionamento dell’Azienda Sanitaria di Crotone, il Commissario Calamai ha immediatamente nominato un sostituto temporaneo. Si tratta del dottore Federico Tallarigo, Direttore dell’Uoc di Anatomia Patologica. Nelle prossime settimane, riferisce la Dottoressa Calamai, si procederà alla nomina del nuovo Direttore. “Ringrazio anche il dottore Tallarigo – ha aggiunto il Commissario – per la disponibilità con la quale ha accolto l’incarico, consentendo di far proseguire le attività dell’azienda senza interruzioni, fino alla nomina del nuovo Direttore sanitario”.