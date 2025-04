Share on Twitter

Share on Facebook

Sabato 12 aprile, la scuola dell’infanzia “Il Bosco Incantato” ha ospitato una commovente rappresentazione della Passione di Gesù, interpretata dai suoi piccoli allievi. La manifestazione, che si è svolta nella villetta comunale , ha visto la partecipazione di tutti i bambini, accompagnati dalle maestre e dai genitori.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

La rappresentazione, curata nei minimi dettagli dalla Dirigente Filomena Cozza, ha ripercorso le tappe più importanti della Passione di Gesù, dalla sua entrata a Gerusalemme fino alla sua resurrezione. I bambini, vestiti con costumi tradizionali, hanno interpretato con entusiasmo e passione i personaggi della storia, mostrando una maturità e una sensibilità sorprendenti.

La manifestazione è stata un successo, grazie anche alla partecipazione attiva dei genitori e degli insegnanti, che hanno lavorato insieme per rendere possibile questo evento. La scuola dell’infanzia “Il Bosco Incantato” ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di creare momenti di aggregazione e di crescita per i suoi allievi e per la comunità locale.