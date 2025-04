Uno dei quartieri a più alta densità abitativa si prepara a proseguire il percorso virtuoso messo in campo dal Comune e da Akrea in materia di raccolta differenziata: Farina.

A partire da domani 17 aprile i residenti nelle vie sotto indicate fruiranno del nuovo servizio a cura di Akrea.

Akrea ha già provveduto alla distribuzione delle attrezzature in comodato d’uso, del kit di mastelli e/o dei carrellati oltre ai materiali informativi e, una tantum, dei sacchi a perdere.

Per tutti i cittadini ancora non in possesso del kit, sarà possibile ritirarlo presso l’isola ecologica di via Saffo dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dal 22 aprile al 3 maggio (domenica e festivi esclusi)

Nello specifico le vie interessate al servizio di raccolta porta a porta sono: via Albania, via Argentina, via Armenia, via Bolivia, via Brasile, via Breslavia, via Buenos Aires, via Bulgaria, via Cile, via Cipro, via Colombia, Contrada Farina, via Cracovia, via Croazia, via Danimarca, via Ecuador, via Finlandia, via Georgia, via Grecia, via Lituania, via M. Teresa di Calcutta, via Nazioni unite dal civico 188 al 298, via Nazioni unite dal civico 479 al 345, via Polonia, via Repubblica Ceca, via Repubblica Slovacca, via Romania, via Russia, via San Giovanni della Croce, via Sant’Andrea Apostolo, via Slovenia, via Ucraina, via Ungheria, via Varsavia.

Nelle vie del popolare quartiere sarà effettuata una conversione dell’originario servizio di raccolta stradale nel nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta.

I rifiuti dovranno essere conferiti solo ed esclusivamente nei giorni ed orari indicati nel calendario consegnato alle utenze interessate, utilizzando i contenitori forniti posti in prossimità delle proprie domiciliazioni secondo le modalità previste.

Già da questa sera si può depositare l’organico.

“Anche in questo nuovo quartiere ci aspettiamo risultati positivi e valori elevati di differenziata, così come sta già accadendo nei quartieri in cui abbiamo già avviato il servizio” dichiara il presidente di Akrea Alberto Padula.

“E’ un percorso virtuoso che stiamo realizzando grazie alla collaborazione dei cittadini. Anche in questo quartiere, ad alta densità abitativa, contiamo sulla partecipazione attiva dei residenti che sono certo non mancherà” dichiara il sindaco Voce.

Scarica il PDF con l’ordinanza sindacale