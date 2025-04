Share on Twitter

Share on Facebook

Nella mattinata odierna, gli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “D. Alighieri – Marconi” di Petilia Policastro, hanno fatto visita agli uffici della Questura, per osservare da vicino il lavoro dei poliziotti, con i quali hanno discusso sull’importanza del rispetto delle regole.

I bambini, accompagnati dagli insegnanti, sono stati ricevuti nel cortile della Questura, dal Questore Renato Panvino, dai funzionari e dagli agenti; gli stessi hanno voluto rendere omaggio ai poliziotti con un loro elaborato raffigurante le attività dei poliziotti per garantire la sicurezza.

Nel corso della visita guidata i protagonisti sono stati gli alunni che hanno potuto osservare le attività del cane poliziotto nella ricerca degli stupefacenti, e le auto in dotazione alle Volanti, la sala operativa e la polizia scientifica.

Una giornata intensa, divertente improntata sull’importanza del rispetto delle regole e sulla legalità.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Gli alunni hanno mostrato molto interesse durante il percorso guidato nel palazzo della Questura ed in particolare nella Sala Operativa hanno assistito alle comunicazioni radio con le volanti in servizio di controllo del territorio, numerose domande sono state rivolte al personale della Polizia Scientifica, ed hanno preso parte attiva nella simulazione delle operazioni di assunzione delle impronte digitali.

La visita odierna si inserisce in un quadro voluto dalla Polizia di Stato per diffondere il seme della legalità tra i giovani studenti, i quali saranno chiamati da adulti a guidare le istituzioni del paese e le attività imprenditoriali per lo sviluppo economico.